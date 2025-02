Suspeitos de assassinar jovem de 18 anos no Taquari são soltos em audiência de custódia

Os suspeitos de executarem o jovem Micaias Santos da Almeida, de 18 anos, e de balear André da Silva Santos, também de 18, na noite do último domingo (16), no Taquari, Ítalo Machado do Nascimento, o “Italozinho”, e Eduardo Queiroz Veríssimo, o “Caboclo”, ganharam liberdade provisória nesta sexta-feira (21).

SAIBA MAIS: Caso Micaias: Polícia prende dupla acusada de executar jovem de 18 anos no Taquari

Eles foram liberados durante audiência de custódia no Fórum Criminal de Rio Branco e serão monitorados por tornozeleiras eletrônicas.

Os dois foram presos com um revólver calibre .38 municiado, respondem por uma tentativa de homicídio e foram autuados por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Entenda o caso

Micaias, que realizava trabalhos sociais no bairro e presidia um clube de futebol local, foi morto a tiros. No mesmo ataque, seu amigo André foi baleado, socorrido e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde permanece hospitalizado.

Durante patrulhamento ostensivo, os policiais receberam informações de que dois homens suspeitos do crime estavam na Rua Padre José. Ao chegarem ao local, identificaram Ítalo Machado em frente a uma residência. Ele tentou fugir ao perceber a presença da polícia, mas foi cercado e detido. Durante a abordagem, os militares encontraram um revólver calibre .38 com seis munições intactas em sua posse.

A equipe continuou as buscas e localizou Eduardo Queiroz escondido em um canto escuro do terreno. Segundo as investigações, os suspeitos estavam armados e planejavam novos ataques relacionados a facções criminosas.

Diante dos fatos, ambos foram presos e encaminhados à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), juntamente com a arma apreendida, para que as providências cabíveis fossem tomadas.