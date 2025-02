Suzane von Richthofen se muda para cidade em SP e assusta moradores

Suzane von Richthofen, agora chamada Suzane Louise Magnani Muniz, teria se mudado para uma cidade de 18 mil habitantes no estado de São Paulo. Condenada pelo assassinato dos pais, a mulher tem sido vista em Águas de Lindóia, na região da Serra da Mantiqueira.

De acordo com a coluna True Crime, do jornal O Globo, Suzane teria se mudado para a cidade por conta da aprovação do marido, Felipe Zecchini Muniz, em um concurso público.

Assassinato dos pais de Suzane

Suzane von Richthofen foi condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, em 2002.

pelo assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, em 2002. Além de Suzane, Daniel Cravinhos e Cristian Cravinhos também foram condenados.

Cristian segue preso em Tremembé, conhecido como “presídio dos famosos”, em São Paulo. Daniel cumpre o restante da pena em regime aberto.

O médico está atuando no Hospital São Camilo Águas de Lindoia, enquanto Suzane toma banho de cachoeira e frequenta salões de beleza da região, além de visitar uma feira de rua.

A presença de Suzane no local assusta moradores. “As clientes que estavam lá [no salão frequentado por Suzane] foram embora”, garantiu uma pessoa à coluna. “Águas de Lindóia recebe uma ilustre psicopata para ser sua nova moradora”, se revoltou outra moradora no Instagram.

A mudança é a terceira de Suzane desde que ela deixou a Penitenciária de Tremembé, em janeiro de 2023. Ela já morou em Angatuba, Itapetininga e Bragança Paulista.