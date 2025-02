Tadeu anuncia Quarto do Desafio com veto, imunidade e risco de Paredão

“Após acordar, eles vão encontrar um botão misterioso no gramado. A pessoa que aperta o botão vai ter que vetar, de cara, um participante da Prova do Líder de quinta-feira. Depois disso, essa mesma pessoa que apertou o botão vai para o Quarto do Desafio. No quarto, que é completamente escuro, ela vai ter que encontrar as três letras da palavra VIP. Ela tem que encontrar as letras, sair do quarto e apertar um botão dentro do tempo determinado. Se conseguir completar, vai pro VIP, veta mais uma pessoa da Prova do Líder e ganha imunidade. Se não conseguir, vai pra Xepa, tá fora da Prova do Líder e no Paredão!”