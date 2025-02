Tadeu Hassem solicita reforma na quadra do Instituto Odilon Pratagi, em Brasiléia

No pequeno expediente desta terça-feira (25) da Assembleia Legislativa do Acre, o deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) fez uma indicação solicitando do executivo estadual a reforma do telhado da quadra de esportes da Escola Estadual Instituto Odilon Pratagi (IOP), em Brasiléia.

O parlamentar destacou a importância do esporte para a juventude e ressaltou que a estrutura atual da quadra precisa de melhorias para garantir segurança aos alunos e à comunidade escolar.

“O esporte salva vidas. Ele tira jovens das ruas e da criminalidade, oferecendo oportunidades e um caminho mais saudável. Nossos alunos merecem uma quadra segura e adequada para a prática esportiva, além de um espaço adequado para outras atividades da escola”, afirmou Hassem durante seu discurso na tribuna.

O deputado também reconheceu o apoio do governo estadual em iniciativas voltadas para Brasiléia e demonstrou confiança de que a solicitação será atendida.

“Brasiléia sempre contou com o olhar sensível do governo, e tenho certeza de que não será diferente com essa importante escola”, declarou.