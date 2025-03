Tchakabum promete show com hits e brinca com comida acreana: ‘Gostamos de uma baixaria’

A banda Tchakabum, atração nacional do Carnaval da Família de Rio Branco, sobe ao palco na abertura da folia, nesta sexta-feira (28).

Em entrevista exclusiva ao ContilNet, os irmãos Marcelo e Nem Menezes, que integram a banda, prometeram um show repleto de hits no palco.

“A gente tem o sangue dos sambistas cariocas e tempero do axé da Bahia. A gente consegue fazer uma coisa muito louca”, disse Marcelo.

Com mais de 20 anos de carreira, essa é a terceira vez do Tchakabum em Rio Branco. Porém, é a primeira vez que a banda toca no Carnaval da capital.

Ainda na entrevista, os irmãos brincaram com o nome de um dos pratos mais tradicionais da gastronomia acreana. “A gente gosta de uma baixaria”.

A banda tem show previsto para às 20h30 desta sexta-feira (28).

Veja o vídeo: