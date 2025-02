Muitos brasileiros têm o costume de preparar o feijão do dia a dia com uma folha de louro para potencializar o sabor. Embora pareça discreto, o tempero desempenha um papel fundamental não só no aroma, mas até mesmo em aspectos digestivos.

A nutricionista e psicóloga Cibele Santos destaca que a folha de louro não é apenas uma adição aromática, mas também traz uma série de benefícios incríveis. “Além de enriquecer o sabor, a folha de louro é conhecida por ajudar na digestão. Ela pode suavizar o efeito do feijão no nosso estômago, tornando a refeição mais amigável.” Além disso, o tempero pode atuar como anti-inflamatório, pois possui o composto eugenol. “Ele pode até ajudar a aliviar preocupações comuns como inchaço e gases”, destaca a profissional. Mas, claro, além dos benefícios para a digestão, a erva potencializa o sabor do preparo, “fazendo com que cada prato se torne uma experiência com sabor único”, sugere Cibele. A nutricionista também indica outros temperos para serem colocados no feijão. “Experimente misturar outras especiarias como cominho, pimenta-do-reino e alho. O toque de cebola e um pouquinho de pimentão também podem transformar seu feijão em um prato irresistível.”