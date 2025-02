Tenente da PM é atingido por tiro acidental dentro do Centro Socioeducativo de Rio Branco

O tenente da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Acre, Roberval da Silva Freitas, de 56 anos, foi atingido por um disparo acidental na manhã desta quinta-feira (13), enquanto manuseava sua pistola calibre 380 na guarita do Centro Socioeducativo Acre, no bairro Apolônio Sales, na parte alta da cidade de Rio Branco.

O oficial estava prestando serviço dentro do Centro Socioeducativo e relatou que o disparo ocorreu no momento em que encerrava o expediente, ao colocar a arma na cintura. O tiro atingiu seu quadril.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou socorro no local. O tenente foi levado ao Pronto-Socorro da capital, onde permanece em estado estável.

A administração da unidade deve investigar o caso para esclarecer as circunstâncias do acidente e verificar se houve falha nos protocolos de segurança.