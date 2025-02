Teto de igreja desaba e mata uma pessoa no centro de Salvador

Uma parte do teto da Igreja São Francisco de Assis, no bairro Pelourinho, em Salvador desabou na tarde desta quarta-feira (5). Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o local que os fiéis ficavam durante as missas coberto por destroços na ‘igreja de ouro’.

Em nota à Itatiaia, a Polícia Civil informou que vai apurar, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o incidente em igreja que matou uma turista no Pelourinho.

A vítima é Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos, natural de Ribeirão Preto (SP). Ela estava visitando a Igreja de São Francisco, situada no Largo do Cruzeiro de São Francisco, quando o teto da basílica desabou.

‘Os feridos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhados para uma unidade de saúde local. De acordo com as autoridades, todos sofreram apenas ferimentos leves e não correm risco de morte’, informou a PC.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também atua no caso. ‘Os laudos periciais serão essenciais para esclarecer as causas do acidente’, concluiu a polícia.