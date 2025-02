Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, compartilha rotina dos filhos e revela hábito curioso dos meninos

O dermatologista Thales Bretas, viúvo do humorista Paulo Gustavo, emocionou seus seguidores ao compartilhar um raro momento com os filhos Romeu e Gael, de quatro anos. Em uma publicação nas redes sociais, ele mostrou os meninos vestidos como super-heróis e revelou que eles passam grande parte do dia fantasiados.

O hábito, segundo Thales, já se tornou parte da rotina das crianças, que adoram interpretar diferentes personagens durante suas brincadeiras. A publicação rapidamente repercutiu, com milhares de internautas interagindo e demonstrando carinho pela família.

Desde a morte de Paulo Gustavo em maio de 2021, vítima da Covid-19, Thales assumiu integralmente a criação dos filhos e compartilha frequentemente momentos da paternidade nas redes sociais. Apesar da perda, ele tem se esforçado para garantir que Romeu e Gael cresçam cercados de amor e afeto, mantendo viva a memória do pai. O humorista, que foi um dos maiores nomes do entretenimento brasileiro, sempre expressou publicamente seu desejo de ser pai e sua imensa felicidade ao formar uma família ao lado de Thales.

Os meninos nasceram em agosto de 2019, com poucos dias de diferença, por meio de barrigas de aluguel nos Estados Unidos. Romeu é filho biológico de Thales, enquanto Gael é filho biológico de Paulo Gustavo, ambos concebidos com óvulos da mesma doadora. O casal sempre fez questão de mostrar ao público o quão desejada e planejada foi a chegada dos filhos, reforçando os laços de amor e cumplicidade que construíram como família.

Filhos de Paulo Gustavo e Thales Bretas fantasiados/Foto: Instagram

A importância da fantasia na infância de Romeu e Gael

As fantasias desempenham um papel fundamental na rotina dos meninos, estimulando a criatividade e permitindo que explorem diferentes cenários imaginativos. Estudos apontam que o ato de se fantasiar auxilia no desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças, ajudando-as a compreender o mundo ao seu redor e a expressar sentimentos e ideias de maneira lúdica. No caso de Romeu e Gael, o hábito tem sido incentivado por Thales, que percebe o quanto isso os faz felizes.

Além das fantasias de super-heróis, os meninos já apareceram vestidos como dinossauros, personagens de desenhos animados e outras figuras do universo infantil. Thales frequentemente compartilha registros dessas brincadeiras, mostrando que a imaginação dos filhos não tem limites. Para ele, esse tipo de atividade não apenas proporciona diversão, mas também fortalece os laços familiares e cria memórias inesquecíveis.

O entusiasmo dos meninos pelo mundo das fantasias também gerou grande engajamento entre os seguidores de Thales, que compartilham histórias similares sobre seus próprios filhos. Em uma enquete realizada no Instagram, 95% dos participantes afirmaram que também gostavam de se fantasiar quando crianças, evidenciando como essa prática é comum na infância.

Homenagens constantes a Paulo Gustavo

Thales Bretas tem feito questão de manter viva a memória de Paulo Gustavo, prestando homenagens frequentes ao marido. Em 30 de outubro de 2024, data que marcaria o 46º aniversário do humorista, Thales escreveu um texto emocionante destacando o impacto que Paulo teve não apenas em sua vida, mas também na cultura brasileira. Ele ressaltou que o talento e a genialidade de Paulo Gustavo transformaram a comédia nacional e tocaram milhões de pessoas.

O viúvo lembrou ainda do lado humano do humorista, enfatizando que, além dos personagens icônicos que interpretou, ele era um marido sensível e um pai amoroso. Para Thales, manter viva a lembrança de Paulo não é apenas uma forma de homenageá-lo, mas também um meio de garantir que Romeu e Gael cresçam conhecendo e valorizando a história do pai.

Além das homenagens públicas, a família de Paulo Gustavo também se mantém próxima de Thales e das crianças. Dona Déa Lúcia, mãe do humorista, é presença constante na vida dos netos e sempre fala sobre o legado do filho com muito carinho. A relação familiar fortalecida tem sido essencial para a criação de Romeu e Gael, que encontram em sua avó materna um importante pilar afetivo.

A rotina de Thales Bretas como pai solo

Desde que assumiu a criação dos filhos sozinho, Thales tem compartilhado com o público os desafios e alegrias da paternidade. Ele frequentemente fala sobre a importância do amor e da dedicação na criação das crianças, destacando que, apesar da ausência física de Paulo Gustavo, a presença do humorista é constante na vida deles.

A rotina com dois filhos pequenos exige organização e paciência, mas Thales demonstra estar sempre disposto a proporcionar a melhor infância possível para Romeu e Gael. Ele os leva para passeios, incentiva o contato com a natureza e promove atividades educativas, garantindo que cresçam em um ambiente rico em aprendizado e afeto.

Os momentos de diversão também fazem parte do dia a dia da família. Em diversas postagens, Thales aparece brincando com os filhos, seja em parques, na praia ou até mesmo em casa. A conexão entre eles é evidente e reforça a importância do vínculo paterno na construção da identidade das crianças.

O impacto de Paulo Gustavo na vida dos filhos

Mesmo após sua partida, a presença de Paulo Gustavo segue influenciando a vida de Romeu e Gael. O humorista sempre expressou seu desejo de ser pai e, quando os filhos nasceram, dedicou-se integralmente à nova fase. Vídeos antigos mostram Paulo interagindo com os bebês de forma amorosa e divertida, características que o marcaram tanto na vida pessoal quanto na profissional.

Thales faz questão de mostrar aos filhos quem foi Paulo Gustavo e o quanto ele os amava. Para isso, utiliza fotos, vídeos e histórias, garantindo que Romeu e Gael cresçam conhecendo a trajetória do pai. Essa conexão com a memória de Paulo é fundamental para que as crianças construam uma identidade familiar baseada no afeto e na admiração.

O legado de Paulo Gustavo também é transmitido através do humor. Thales já mencionou que Romeu e Gael demonstram traços da personalidade do pai, como a alegria contagiante e a espontaneidade. Esse vínculo emocional permite que Paulo continue presente na rotina da família, mesmo que de maneira simbólica.

Apoio dos amigos e seguidores

Desde a morte de Paulo Gustavo, Thales tem recebido o carinho e o apoio de amigos próximos e seguidores. A modelo Carol Trentini, por exemplo, é uma das pessoas que frequentemente visita a família e compartilha momentos com Romeu e Gael. Além dela, diversos artistas que eram amigos do humorista mantêm contato com Thales e ajudam a fortalecer a rede de apoio.

Nas redes sociais, os fãs de Paulo Gustavo também demonstram solidariedade, enviando mensagens de carinho e incentivo para Thales e seus filhos. O engajamento nas publicações que mencionam o humorista reforça o impacto que ele teve na vida do público e como sua história continua a emocionar muitas pessoas.

Thales reconhece a importância desse suporte e frequentemente agradece pelo amor que recebe. Ele sabe que, apesar das dificuldades, não está sozinho na missão de criar Romeu e Gael e que pode contar com uma rede de amigos e admiradores que torcem por sua felicidade.