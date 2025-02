Thamiris critica gêmeos no BBB e afirma que eles são “Maria vai com as outras”

Thamiris criticou os gêmeos no BBB, afirmando que eles são “Maria vai com as outras” e estão passando despercebidos no jogo. Segundo ela, “não fazem nada”, não movimentam o jogo e acabam seguindo os outros.

Giovanna discordou, argumentando que os gêmeos apenas seguem uma aliança. Thamiris rebateu: “Isso é ser maria vai com as outras.”

Ela insistiu que eles “estão à passeio” e que “gente assim vai longe”, mas sem impacto real no jogo.

Para ela, o problema é que os gêmeos não votam por conta própria, mas sim conforme a decisão dos outros.