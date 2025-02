Thamiris e João Gabriel conversaram sobre a relação entre Aline e Diogo dentro do reality

A conversa mostra que Thamiris não confia na sinceridade do casal e acredita que Aline manipulou a situação, fazendo com que todos se voltassem contra Diogo, apenas para depois reatar com ele. Ela mencionou um episódio chamado “Sincerão”, onde aparentemente houve algum confronto público entre Aline e Diogo, e afirmou ter sentido vergonha alheia da situação.

Por outro lado, João Gabriel tentou defender Diogo, argumentando que ele está realmente apaixonado e que, quando alguém está envolvido emocionalmente, age sem pensar. Ele ainda disse que achou o comportamento de Diogo “bonitinho”. No entanto, Thamiris insistiu que não consegue sentir verdade no relacionamento dos dois, sugerindo que pode haver algo forçado ou estratégico na relação entre Aline e Diogo.

A conversa é um dos assuntos mais comentados da casa e que há uma divisão de opiniões entre os participantes sobre a autenticidade desse relacionamento.

Veja o vídeo: