“The Last Of Us”: 2ª temporada ganha data de estreia

A segunda temporada da série “The Last of Us” teve a data de estreia anunciada: 13 de abril. A informação foi divulgada pela HBO em seus canais oficiais nesta quarta-feira (19).

Os novos episódios serão ambientados cinco anos após a primeira temporada e vão acompanhar Ellie (Bella Ramsey) em busca de vingança, e Abby (Kaitlyn Dever), uma soldada envolvida em um conflito entre uma milícia e um culto, em um cenário pós-apocalíptico nos Estados Unidos.

Para o novo ano, o elenco conta com novas adições: Young Mazino (“Treta”), Catherine O’Hara (“Schitt’s Creek”), Isabela Merced (“Dora, a Aventureira”), e outros nomes. O astro Pedro Pascal também retorna para os novos episódios.

“The Last of Us” ganhou o título de maior estreia de uma série na HBO Max. O drama baseado no game da Naughty Dog, para a PlayStation, superou os episódios piloto de A Casa do Dragão e Euphoria nas primeiras 24 horas na América Latina.