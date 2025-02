Tieta é reclassificada pelo Governo por mostrar “prostituição e nudez”

A novela Tieta (1989), que está sendo reexibida no horário da tarde, passou por uma reclassificação do Ministério da Justiça nesta segunda-feira (3/2). Antes classificada não recomendada para menores de 12 anos, a novela agora terá selo de não recomendado para menores de 14 anos, segundo decisão da coordenação de política de Classificação Indicativa (Cocind), do Departamento de Promoção de Políticas de Justiça (DPJUS).

O que aconteceu?

O Ministério da Justiça despachou no Diário Oficial da União (DOU) uma decisão de reclassificação da novela Tieta.

Para a coordenação de política de Classificação Indicativa (Cocind), do Departamento de Promoção de Políticas de Justiça (DPJUS), a novela tem elementos que não correspondem a classificação indicativa de 12 anos.

Foram identificados a existência de conteúdos como: prostituição; nudez; relação sexual, morte intencional e estigma ou preconceito, referentes a classificação indicativa de 14 anos, e suicídio, referente a de 16 anos.

Assim, foi recomendado que a exibição da novela deixe o turno da tarde e passe para a parte da noite, após as 21h.

Com a decisão da Justiça, a novela passa a ter selo de “não recomendado para menores de 14 (catorze) anos”, por conter drogas lícitas, conteúdo sexual e violência.

A decisão se estende para a obra completa e para as derivadas que estejam em exibição. O prazo para a adoção do novo selo é de até cinco dias corridos e deve ser utilizada em qualquer plataforma ou canal de exibição.

A TV Globo tem até cinco dias para recorrer da decisão.