Time do Preventório vai disputar Intermunicipal em Manuel Urbano

A diretoria do Preventório confirmou a participação da equipe na disputa da Copa Intermunicipal de Futsal Feminino. O torneio será realizado nos dias 15 e 16 de março em Manuel Urbano.

“Conseguimos montar uma equipe com algumas das melhores atletas do Estado. Vamos para Manuel Urbano com o objetivo de conquistar o título”, declarou o técnico Kall Santos.

Segundo Kall Santos, as atletas Brenda, Katrina, Thatinha, Taty, Tatiane, Thaynara, Jaque, Lili, Vanessa e Luana Monteiro estão certas para o Intermunicipal.

A Copa Intermunicipal terá em quadra as equipes: Verona, Villa City, Garotas da BR, Preventório, Jordão, Veneza, Cristal TK, Vila Futsal, Real Sociedade. Atlantes e Orlando.