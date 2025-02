Tinder Gospel? Aplicativo de relacionamento cristão chega ao Brasil; conheça o Achei

Há anos a forma de se relacionar sofreu uma mudança com a chegada dos aplicativos de namoro. O mais famoso deles, o Tinder, dominou o mercado e a cabeça dos usuários que baixaram o aplicativo para encontrar um relacionamento sério ou apenas casual. Mas as coisas têm mudado! Agora chegou o Achei App, plataforma que vai unir cristãos que professam a mesma fé.

Em um mundo que há muitas relações líquidas, como dizia o filósofo Zygmunt Bauman, os apps convencionais serviam como se fosse um delivery. Você passa o dedo e decide se vai querer fulano ou cicrano para aquele dia. Apesar dessa linha, apareceu uma outra em que os fundadores começaram a se preocupar com questões de fé das pessoas.

Visando solucionar parte das dificuldades que muitos cristãos enfrentam ao procurar alguém que compartilhe os mesmos valores e princípios de vida, o aplicativo oferece uma plataforma segura e acolhedora, onde homens e mulheres que amam a Jesus podem se conectar e construir relacionamentos com significado e compromisso.

No Achei, pessoas com o mesmo objetivo tendem a se encontrar: aquelas que enxergam Deus como o centro do relacionamento e que querem alguém do seu lado que pensa da mesma forma. Homens e mulheres a partir dos 18 anos.

O maior desejo de seus fundadores é serem reconhecidos como um aplicativo cristão de alto desempenho, formando casais comprometidos, sustentados pela fé em Cristo, prontos para edificar famílias fortes e amorosas.