Tinho Damasceno pensa um Rio Branco com mudanças no domingo

O técnico Tinho Damasceno comandou um treino tático seguido de bolas paradas nesta sexta, 14, no José de Melo, e pensou o Rio Branco com mudanças contra o Galvez, partida programada no domingo, 16, às 17 horas, na Arena da Floresta. Contudo, o treinador resolveu “segurar” a escalação da equipe titular.

“Temos a equipe, mas ainda não é momento de divulgar. Tivemos uma semana muito proveitosa de trabalho e estou bem confiante”, afirmou Tinho Damasceno.

Mimito não treinou

Com uma indisposição, o goleiro Mimito não participou do treinamento do Estrelão.

“Estava muito indisposto e com dor de cabeça. O mais importante é chegar bem no jogo contra o Galvez”, afirmou Mimito.

Fecha preparação

O elenco do Rio Branco faz um último trabalho neste sábado, 15, a partir das 9 horas, no José de Melo, e fecha a preparação para o jogo contra o Galvez. O Estrelão precisa vencer para manter as boas chances de classificação para a semifinal.