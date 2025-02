O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) divulgou o edital nº 33/2025, convocando os candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para a função de Juiz Leigo no sistema de Juizados Especiais do Poder Judiciário estadual.

Ao todo, sete candidatos foram chamados para atuar em três grupos distintos. Os convocados devem comparecer presencialmente à Gerência de Desenvolvimento de Pessoas, na sede administrativa do TJAC, para a entrega da documentação exigida no prazo de cinco dias úteis.

A lista completa dos convocados e demais detalhes do certame estão disponíveis na edição nº 7.714 do Diário da Justiça, na página 53, desta quarta-feira (5).

Confira abaixo os aprovados e os documentos necessários: