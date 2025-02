TJAC convoca novos aprovados em concurso público e define data de posse; veja lista

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) convocou 24 candidatos aprovados no último concurso público realizado pelo órgão, ainda no ano passado.

O edital foi publicado nesta segunda-feira (10) e os aprovados devem entregar os documentos necessários e passar por inspeção médica para tomar posse.

Dos 24 candidatos, 8 vão ocupar o cargo de técnico judiciário (especialidades Direito e Administração) e 16 o cargo de analista, nas áreas técnico-administrativa, especialista de negócios de TI e análise de sistemas.

São 14 homens e 10 mulheres que irão exercer suas funções nas comarcas de Acrelândia, Mâncio Lima, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Rio Branco e Tarauacá.

Os selecionados deverão entregar, no período de 24 a 26 de fevereiro, à Gerência de Cadastros e Remuneração, localizada no prédio sede do TJAC, os documentos necessários para serem empossados. Eles também deverão providenciar, às próprias custas, os exames e laudos especificados no Anexo IV do Edital. Quanto aos laudos e exames médicos serão considerados válidos aqueles emitidos até 180 (cento e oitenta) dias antes da entrega.

Uma vez de posse de todos os laudos e exames médicos, os candidatos deverão comparecer no período de 27 e 28 de fevereiro, no horário das 8h às 12h, à Junta Médica do Poder Judiciário do Estado do Acre, localizada no prédio da Gerência de Qualidade de Vida do TJAC (Centro Médico), na sede do Tribunal de Justiça.

Os candidatos que atenderem aos requisitos legais e editalícios deverão tomar posse no dia 11 de março de 2025, em cerimônia que acontecerá no Plenário do Tribunal de Justiça do Acre.

VEJA A LISTA COMPLETA:

Com informações do TJAC