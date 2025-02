Pesquisadores chilenos e a organização indígena Ñuke Mapu redescobriram o tomate endêmico Solanum sanfurgoi, desaparecido por 130 anos.

Encontrado em Hualañé, na região do Maule, o tomate endêmico está em estado crítico, com apenas doze exemplares identificados em uma área limitada, conforme relatado pelo portal El Ciudadano, parceiro da TV BRICS.

Descrita em 1895 por Rodolfo A. Philippi, essa planta cresce em solos alagados do rio Mataquito e é reconhecida por suas flores brancas, folhas suculentas e frutos comestíveis, com sabor semelhante ao do tomate verde. No entanto, a expansão florestal, o pastoreio e a extração de áridos colocam em risco sua sobrevivência.

A revalidação taxonômica do achado, publicada em uma revista, corrigiu a classificação anterior, que considerava a planta um sinônimo de Solanum grandidentatum. Essa descoberta destaca a importância da colaboração entre cientistas e comunidades indígenas na preservação da biodiversidade chilena.

A publicação traz uma descrição atualizada da espécie e suas chaves de identificação. Esse avanço não apenas amplia o conhecimento botânico, mas também destaca a urgência de proteger as espécies endêmicas ameaçadas.

Confira mais informações no TV Brics