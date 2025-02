Trabalhador sofre descarga elétrica enquanto soldava calha no Segundo Distrito de Rio Branco

O trabalhador Raimundo Iuris Viana, de 57 anos, sofreu uma descarga elétrica enquanto soldava uma calha no início da tarde deste sábado (22) em uma residência localizada na Rua Seringueira, no bairro Vila Acre, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da própria vítima, ele e um amigo estavam instalando uma calha quando, ao soldar os ferros, acidentalmente encostou em um fio “escapelado” — ou seja, sem a proteção plástica — com uma carga de 110 volts. A corrente elétrica entrou e saiu pela mesma mão esquerda, causando uma laceração nas pontas dos dedos.

O colega de trabalho de Raimundo percebeu o acidente e rapidamente acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico 06, localizada na UPA do Segundo Distrito. A equipe chegou rapidamente ao local e prestou os primeiros socorros à vítima. Após ser atendido e estabilizado, Raimundo foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde passará por exames complementares para avaliar se a descarga elétrica causou danos em outras partes do corpo.