Trabalhadores rurais morrem após serem atingidos por raio no interior do Acre

Dois trabalhadores rurais perderam a vida na tarde desta sexta-feira (7) após serem atingidos por um raio na zona rural de Plácido de Castro, no Acre. O caso aconteceu na região do Triunfo, localizada às margens da Rodovia AC-40, cerca de 24 km da sede do município.

As vítimas foram identificadas como Cleilson, de 16 anos, e um homem conhecido como “Primo”, com idade aproximada de 50 anos. Testemunhas relataram que ambos aplicavam defensivos agrícolas no pasto quando a chuva começou a se intensificar. Buscando abrigo, decidiram se proteger sob uma árvore, mas acabaram atingidos por uma descarga elétrica.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, mas ao chegarem ao local apenas puderam confirmar os óbitos. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia criminal. Após os procedimentos, os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML) e levados para Rio Branco.