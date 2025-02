Tráfico de pessoas e parafilia: saiba quem é o influencer famoso por pegadinhas duvidosas

A sentença havia sido determinada em abril do ano passado pelo Tribunal Oral Federal (TOF) Nº3 de San Martín, em um julgamento individual conduzido pela juíza Nada Flores Vega. O Ministério Público foi representado pelo procurador-geral Eduardo Codesido e pela procuradora auxiliar María José Meincke Patané. No entanto, o influenciador não foi preso na época, pois a condenação ainda não era definitiva. Finalmente, a Câmara Federal de Cassação Penal rejeitou um recurso apresentado pela defesa de Cabrera e ordenou sua prisão, que foi realizada na última quinta-feira em Córdoba.

Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez, nome verdadeiro do youtuber, nasceu em 18 de fevereiro de 1997, em Montevidéu, no Uruguai. Com suas postagens nas redes sociais, ele conquistou um número impressionante de seguidores: mais de 25 milhões, a maioria crianças entre 5 e 14 anos que acompanham suas travessuras há anos, incluindo pegadinhas de mau gosto (como simulações de morte e sequestro) e desafios.