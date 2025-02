Tragédia! acidente de ônibus deixa mais de 30 mortos e 11 passageiros feridos em batida contra trailer

Um trágico acidente envolvendo um ônibus da empresa Tours Acosta ocorreu neste sábado (8), na região sul do México, resultando na morte de aproximadamente 30 pessoas. O veículo, que seguia de Cancún para a cidade de Comalcalco, no estado de Tabasco, colidiu contra um trailer na estrada federal Escárcega-Villahermosa, um trecho conhecido por sua alta periculosidade.

Segundo informações divulgadas pela mídia local, o ônibus transportava entre 44 e 46 passageiros. A colisão provocou um grande incêndio, conforme registrado em imagens que circulam nas redes sociais, mostrando a estrada tomada pelas chamas. A empresa de turismo confirmou que 35 pessoas morreram no acidente, enquanto 11 passageiros conseguiram sobreviver.

O governador de Tabasco, Javier May, expressou suas condolências nas redes sociais e afirmou que as autoridades locais estão trabalhando em conjunto com as autoridades federais e de Campeche para prestar os cuidados necessários às vítimas. “O Secretário de Governo está monitorando de perto a situação”, escreveu o governador.

O acidente e a tragédia têm gerado grande comoção, e investigações sobre as causas da colisão devem ser conduzidas pelas autoridades mexicanas.