Um grave acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta tirou a vida de Sebastião Nunes Moreira, de 57 anos, no final da tarde deste domingo (16), na Via Verde, próximo à Quarta Ponte, na BR-364, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o motorista de uma caminhonete modelo Amarok, de cor branca, trafegava no sentido Primeiro Distrito–Segundo Distrito sob forte chuva quando, ao fazer uma curva, perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com Sebastião, que pilotava uma motocicleta modelo Honda Biz 125, de cor cinza, placa MZY-1332.

Com o impacto, a motocicleta e a vítima foram arrastadas por vários metros. O corpo de Sebastião sofreu múltiplas fraturas e mutilações e foi arremessado para dentro de uma área de mata às margens da Via Verde.

A caminhonete desgovernada saiu da pista e parou em uma ribanceira às margens da BR-364. O motorista, que sofreu uma luxação na mão e algumas escoriações, permaneceu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) enviou uma ambulância de suporte avançado, mas, quando os paramédicos chegaram, apenas puderam atestar o óbito de Sebastião.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou a área para a realização da perícia. Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo de Sebastião foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.

O motorista foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.

A caminhonete e a motocicleta foram removidas por um guincho.