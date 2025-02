Trânsito no Centro de Rio Branco sofre mudanças durante o Carnaval; veja as rotas alternativas

A organização do Carnaval da Família anunciou nesta sexta-feira (28) mudanças no trânsito para condutores que circulam pelo Centro de Rio Branco durante as festividades.

Três vias serão bloqueadas, e o fluxo de veículos será desviado em dois trechos próximos à Praça da Revolução, onde o evento acontecerá. Para minimizar congestionamentos, os motoristas poderão optar pelas seguintes rotas alternativas:

Do Centro para os bairros: A Avenida Ceará e a Rua Isaura Parente são opções recomendadas.

Dos bairros para o Centro: A Via Chico Mendes e a Rua Rio Grande do Sul são caminhos alternativos.

Para atravessar entre regiões: A Ponte Coronel Sebastião Dantas pode ser usada para evitar a área interditada.

As alterações visam garantir melhor fluidez no trânsito e segurança para foliões e condutores.