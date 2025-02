TRE-AC abre seleção de estágio para o ensino médio e superior; veja como participar

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) abriu um novo processo seletivo para cadastro reserva de estagiários, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). As oportunidades são para alunos do ensino médio e universitários de diferentes áreas, distribuídas por várias zonas eleitorais do estado.

Podem se candidatar estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio, além de acadêmicos dos cursos de Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Jornalismo, Direito, Engenharia Civil, Tecnologia da Informação e Serviços Jurídicos. Para participar, é necessário estar dentro dos semestres exigidos no edital.

A jornada de estágio será de 25 horas semanais. Os selecionados do ensino médio receberão bolsa de R$ 1.214,00, enquanto os universitários terão remuneração de R$ 1.518,00, além de auxílio-transporte de R$ 7,00 por dia útil. A escolha dos candidatos será baseada no coeficiente escolar, sendo exigida uma média mínima de 5,0.

As inscrições estarão abertas de 7 a 14 de fevereiro de 2025, exclusivamente pelo site do CIEE, onde os candidatos devem preencher o formulário e anexar o histórico escolar. O resultado final será divulgado em 7 de março.

O processo seletivo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação. Mais informações estão disponíveis no edital publicado pelo TRE-AC e no site do CIEE.