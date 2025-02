TRE do Acre lança campanha para arrecadar potes de vidro e incentivar a doação de leite materno

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) lançou a campanha “Não Sou de Jogar Fora”, para arrecadar potes de vidro e incentivar a doação de leite materno. A iniciativa busca mobilizar servidoras e servidores, magistradas e magistrados e a comunidade em geral para a doação dos itens reutilizáveis, com capacidade máxima de 500 ml e tampa de plástico.

Além disso, o projeto tem um forte caráter educativo ao conscientizar sobre a importância da amamentação, para a nutrição infantil, e a necessidade de recipientes adequados para a conservação do leite.

Todo o material arrecadado será destinado aos Bancos de Leite Humano da capital, Rio Branco, e do interior do estado, beneficiando recém-nascidos internados, que precisam desse alimento para um desenvolvimento saudável.

De acordo com o TRE/Ac, a ação reforça a atuação em favor da sustentabilidade e do bem-estar social, ao propiciar um destino consciente a materiais que poderiam ser descartados aleatoriamente. Ao mesmo tempo, a medida incentiva a doação, um gesto de solidariedade capaz de salvar vidas.

Como participar

A participação da comunidade é fundamental para o sucesso da campanha. Cada doação representa mais qualidade de vida para bebês que dependem desse alimento para ganhar força nos primeiros dias de vida.

As doações podem ser entregues nos pontos de coleta disponíveis na sede do TRE. Já as mães lactantes interessadas em doar leite materno podem procurar o Banco de Leite da Maternidade Bárbara Heliodora para obter mais informações sobre o procedimento de doação.