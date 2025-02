Três advogados do Acre disputam vaga de juiz no TRE; veja lista e o mais votado

Três advogados estão concorrendo a uma vaga de juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) para o biênio 2025-2027.

A lista tríplice com os nomes selecionados foi divulgada nesta quinta-feira (20).

O desembargador Nonato Maia, atual corregedor-geral da Justiça, votou pela regularidade do processo e pela habilitação dos cinco advogados inscritos. Após a votação pelos demais membros do Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça do Acre, foram escolhidos os seguintes nomes para compor a lista, na ordem de votação:

Thalles Vinicius de Souza Sales , o mais votado, com 10 votos.

, o mais votado, com 10 votos. Felipe Henrique de Souza , que busca a recondução ao cargo, com 9 votos.

, que busca a recondução ao cargo, com 9 votos. Kelley Janine Ferreira de Oliveira, também com 9 votos.

A lista tríplice segue agora para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela escolha final do candidato que exercerá a função de juiz no TRE-AC.

Os juízes-membros da Justiça Eleitoral da classe advogado são profissionais de notável saber jurídico e idoneidade moral, escolhidos a partir de listas tríplices. O mandato tem duração de dois anos, com possibilidade de recondução por mais um biênio.

O favorito ao cargo, Thalles Vinicius já foi secretário-geral da OAB/AC no primeiro mandato presidente da Ordem, Rodrigo Aiache.