Três pessoas ficam feridas após colisão entre motos em Rio Branco; motorista não tinha CNH

Os motociclistas Francisco de Assis Mendonça de Oliveira, de 59 anos, e Marcelo Anthony da Silva Lacerda, além da passageira Vanusa Viana da Silva, de 37 anos, ficaram feridos após uma colisão entre duas motos na noite desta quinta-feira (20), na Estrada do Calafate, no bairro Novo Calafate, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, Francisco trafegava no sentido centro-bairro pela Estrada do Calafate, conduzindo uma Honda Biz vermelha, quando tentou fazer uma conversão à esquerda. No momento da manobra, foi surpreendido por Marcelo, que pilotava uma Honda XRE 300 azul e acabou colidindo com a Biz.

Marcelo Anthony trafegava no mesmo sentido, acompanhado de Nemuel Kalebe da Silva Lacerda, quando a colisão aconteceu. Com o impacto, todos os envolvidos caíram no asfalto. Os condutores sofreram apenas escoriações leves e não precisaram de atendimento médico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para socorrer as vítimas. Nemuel Kalebe sofreu um corte no tornozelo direito e escoriações no joelho esquerdo, sendo encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado estável. Já Vanusa Viana foi levada ao hospital com fortes dores lombares, mas também apresentava um quadro estável.

O Batalhão de Trânsito (BPTRAN) esteve no local para isolar a área e realizar a perícia. Após os procedimentos, os veículos envolvidos foram removidos.

Durante consulta aos sistemas de segurança, constatou-se que Francisco de Assis Mendonça de Oliveira não possuía habilitação e apresentava sinais de embriaguez. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Central de Flagrantes (Defla) para as providências cabíveis.