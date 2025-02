Tribuna Delas: quanto custa ser mulher? Veja no artigo de Mayra Villasante

Na última semana, a sociedade acreana foi surpreendida com uma charge em um jornal local, no qual uma mulher advogada foi representada de forma promíscua, deixando clara a visão sexista de um grupo de comunicação em detrimento da qualificação desta profissional. Não muito longe, em novembro do ano passado, a primeira mulher a concorrer à presidência da OAB/AC foi caracterizada como uma versão feminina do personagem Pinóquio, com avental e vassoura na mão, passando a ideia de que fosse uma pessoa mentirosa e submissa.

O preconceito contra as mulheres no mercado de trabalho e na sociedade é um tema que, apesar de estar em discussão há décadas, ainda persiste de forma alarmante. O machismo, que se manifesta em diversas esferas, não é apenas uma questão de comportamento masculino, mas também se reflete em atitudes de outras mulheres, criando um ambiente desafiador para aquelas que buscam igualdade de oportunidades e reconhecimento.

O machismo é uma ideologia que perpetua a ideia de que os homens são superiores às mulheres, resultando em discriminação e desigualdade. No ambiente de trabalho, isso se traduz em salários desiguais, falta de oportunidades e uma cultura que muitas vezes desvaloriza as contribuições femininas. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as mulheres ganham, em média, 20% menos que os homens, mesmo quando ocupam cargos semelhantes.

Além do machismo masculino, o preconceito também pode vir de outras mulheres. O chamado “machismo feminino” se manifesta em comportamentos que reforçam estereótipos de gênero, como a crítica a mulheres que buscam ascensão profissional ou que optam por não seguir o padrão tradicional de família. Essa dinâmica pode criar um ambiente hostil, onde as mulheres se sentem pressionadas a competir entre si, em vez de se apoiarem mutuamente.

As mulheres enfrentam barreiras significativas ao tentar galgar postos de destaque e direção. De acordo com um estudo da McKinsey & Company, no ano de 2024, apenas 29% das posições de liderança sênior são ocupadas por mulheres. Em grandes companhias, essa disparidade é ainda mais evidente. Por exemplo, em 2023, pela primeira vez na história, mais de 10% das empresas listadas na Fortune 500 foram lideradas por mulheres. Esses números refletem não apenas a falta de oportunidades, mas também a necessidade de uma mudança cultural que valorize a diversidade e a inclusão.

A sub-representação das mulheres em cargos de liderança tem um impacto direto na cultura organizacional e na tomada de decisões. Estudos mostram que empresas com maior diversidade de gênero em suas equipes de liderança tendem a ter um desempenho financeiro superior. Isso se deve à variedade de perspectivas que as mulheres trazem, contribuindo para soluções mais criativas e eficazes.

Para enfrentar o preconceito e promover a igualdade de gênero no mercado de trabalho, é fundamental que haja um esforço conjunto. As empresas devem implementar políticas de diversidade e inclusão, promovendo ambientes de trabalho que valorizem as contribuições de todos os colaboradores, independentemente de seu gênero. Além disso, é essencial que as mulheres se unam e se apoiem, criando redes de solidariedade que ajudem a derrubar barreiras e a construir um futuro mais igualitário.

O preconceito enfrentado pelas mulheres no mercado de trabalho e na sociedade é um desafio que requer atenção e ação. O machismo, tanto masculino quanto feminino, continua a ser um obstáculo significativo para a ascensão profissional das mulheres. No entanto, com a conscientização e o apoio mútuo, é possível criar um ambiente mais justo e igualitário, onde todas as pessoas tenham a oportunidade de brilhar e alcançar seu potencial máximo. A mudança começa com cada um de nós, e é hora de agir.