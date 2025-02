Após recesso, o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) volta às atividades.

A cerimônia, que marca a abertura do Ano Judiciário de 2025, será realizada no TJAC, na manhã desta quarta-feira (5), e será transmitida pelo YouTube do TJAC.

Na última terça-feira, 4, a presidente do Tribunal de Justiça do Acre , desembargadora Regina Ferrari, participou ainda da abertura do ano de trabalho de 2025 da Assembleia Legislativa do Estado do Acre .