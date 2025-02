Tribunal de Justiça reconhece e homenageia governador Gladson Cameli por gestão voltada aos projetos de fortalecimento da justiça social

O governador Gladson Cameli recebeu nesta terça-feira, 4, dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), uma homenagem pelo trabalho e parceria com a instituição nos últimos anos. O ato, feito no Palácio Rio Branco, marca o fim da presidência da desembargadora Regina Ferrari, que esteve à frente da instituição no biênio 2023-2025.

Estiveram presentes na entrega da placa os desembargadores Samoel Evangelista, Élcio Mendes e Nonato Maia, membros do Tribunal Pleno. Acompanharam também, representando a equipe governamental, os secretários estaduais da Fazenda, José Amarísio de Freitas; de Planejamento, Ricardo Brandão; de Segurança Pública, Américo Gaia; o chefe da Casa Civil, Jonathan Donadoni e o chefe de gabinete, José Rosemar Messias.

Ao iniciar sua fala de agradecimento ao governador Gladson Cameli, a presidente do TJ destacou que a gestão, como um todo, sempre respondeu rapidamente às demandas do Judiciário, fazendo com que a população fosse beneficiada com ações, principalmente no que diz respeito aos programas sociais.

“Queríamos dizer algumas palavras antes de passar essa homenagem. É com profunda gratidão e emoção que me dirijo e faço esse agradecimento, não apenas formal, mas um reconhecimento sincero pela forma como o senhor tem conduzido os recursos destinados ao nosso Tribunal para prosseguirmos com nossas obras no estado. A forma humana e atenciosa que vossa excelência tem recebido nossas demandas demonstra uma característica notável. Além dos números e projetos, cada pessoa atendida, cada real destinado a esses programas salvam vidas, pois estamos falando de dores reais”, destacou a presidente.

O reconhecimento, segundo a desembargadora, é também uma forma de ressaltar a relação entre sociedade e público diante do exemplo de gestão do governador Gladson Cameli. “Com essa parceria, o TJ atendeu às populações mais distantes. O seu jeito humanizado, acolhedor e sensível de governo tem transformado a relação dos servidores com o cidadão”, reconheceu.

Ao completar a fala da presidente, o desembargador Samoel Evangelista pontuou que o fortalecimento dessas relações faz com que as ações sejam cada vez mais eficazes

“É um governo que se diferencia pela forma pela qual fomos tratados e não falo apenas de nós, como Judiciário, porque exercemos uma delegação. É sobre tratar o cidadão, porque o que é feito no TJ acaba refletido em ação para o cidadão”, frisou.

Nonato Maia ressaltou que o alcance das ações nos lugares mais distantes e a garantia do acesso à cidadania dependem do fortalecimento de cada instituição e que Gladson Cameli entra para a história como um chefe do Executivo que soube conduzir essa combinação.

“Vamos continuar levando as boas ações. Agradeço sua contribuição porque não vi, em 30 anos de magistratura, essa relação, essa consciência da parceria, mostrando que se um Poder está bem, todos seguem bem”, destacou.

Emocionado com o reconhecimento, o governador destacou que o Estado pertence a todos os órgãos.

“Cidadania é direito de todos e precisamos lapidar esse diamante que é o estado do Acre. Olho para trás e vejo o bem que fizemos para a comunidade em ações em conjunto. Quero, com o apoio de todos, ampliar as parcerias. Abrimos as portas para que todos os próximos governos sigam esse caminho, pois precisamos do Poder Judiciário fortalecido”, agradeceu.

O desembargador Laudivon Nogueira foi eleito, ainda no ano passado, presidente do TJAC. A desembargadora Regina Ferrari passa a ser vice e o desembargador Nonato Maia, corregedor-geral do Judiciário acreano. Os três vão compor a administração do TJAC para o biênio 2025-2027.

Na nova composição, Cameli diz que o trabalho continua o mesmo, reforçando que as pessoas precisam estar em primeiro lugar.

“Precisamos cada vez mais continuar com nossas ações e chegar com o Estado a lugares mais distantes, porque temos estrutura para isso, e as pessoas precisam estar sempre em primeiro lugar em qualquer gestão”, comprometeu-se.