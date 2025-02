Trio Furacão, talentos locais e escola de samba devem animar carnaval de Cruzeiro do Sul

A prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura anuncio na última segunda-feira (24), as atrações que devem animar as noites do carnaval 2025 no município no interior do Acre.

De acordo com a gestão, a festa que ocorre nos dias 1, 2, 3 e 4 de março, na Praça Orlei Cameli, no Centro da cidade, contará com a presença da banda Trio Furacão, de Rio Branco, além de três grupos musicais locais, mais de quatro grupos de dança, DJs, e o desfile da escola de Samba Verde Rosa.

O Carnaval de Cruzeiro do Sul também terá a participação de 80 empreendedores, que estarão à frente de 32 barracas oferecendo uma variedade de alimentos, bebidas e fantasias carnavalescas.

A folia terá início todas as noites às 20h30 e se encerrará às 3h da madrugada. A entrada com garrafas de vidro será proibida no local do evento, que contará com a presença da Polícia Militar, 40 seguranças particulares, além do Corpo de Bombeiros e do Serviço Móvel de Urgência -Samu, para garantir a segurança dos foliões.