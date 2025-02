Trump troca clássica mesa do Salão Oval após filho de Musk deixar meleca nela

O republicano anunciou ter trocado a famosa Resolute Desk, uma antiga mesa de trabalho que é usada no salão mais famoso do poder nos EUA.

A decisão se deu após Trump receber no local Elon Musk e o seu filho X Æ A-Xii, de 4 anos.

O menino parecia entediado enquanto pegava as roupas de Musk e brincava com o boné preto MAGA (sigla de “Faça a América Grande Novamente”, em inglês, o slogan de Trump) do seu pai.

Em determinado momento da visita, X Æ A-Xii foi visto cutucando o nariz, contou o “Sun”. Ele teria deixado uma meleca na Resolute Desk.

A Resolute Desk é uma das seis opções que os presidentes podem escolher. Foi usado pela primeira vez pelo democrata John F. Kennedy, em 1961. A mesa de estilo clássico era um acessório permanente no Salão Oval durante as presidências de Barack Obama e Joe Biden. Muitos a veem como um símbolo democrata.