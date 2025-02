Turista dá de cara com tubarão em Noronha: “Chutei o coitado”. Vídeo

Emilly Vasconcelos nadava com peixes em uma área de Fernando de Noronha quando foi surpreendida pela companhia de um tubarão. Um vídeo postado nas redes sociais que viralizou (assista aqui) mostra o momento no qual o animal se aproxima da turista.

Na publicação, a moradora de Recife detalha que nadava “tranquilamente” quando “o tubarão resolve aparecer”. Alertada por colegas que estavam na embarcação de passeio, Emilly consegue voltar para o barco em segurança.

“Na hora do desespero, eu chutei o coitado, agora estou sorrindo mas na hora eu chorei”, escreveu a jovem na legenda do post.

@emillyvsz/Reprodução/Instagram

No vídeo, é possível ouvir o companheiro de Emilly, responsável pelas imagens, alertando a amada, ao mesmo tempo em que se impressiona com a presença do tubarão. A jovem, por sua vez, fica nervosa e começa a nadar em direção ao barco. “Eu encostei nele. Ai, eu bati nele. Amor, me salva”, pede Emilly.

Passado o susto e com todos de volta ao barco, o rapaz que filmava chama os demais amigos para ver o animal. “Que massa”, comenta.