Ufac divulga lista de aprovados em Medicina; veja os nomes

A Universidade Federal do Acre (Ufac) publicou nesta terça-feira (18), a lista de aprovados aprovados no Processo Seletivo Específico para ingresso no curso de Medicina nos semestres letivos de 2025.

A matrícula institucional obrigatória será realizada em duas etapas: a primeira, virtual, entre os dias 20 e 24 de fevereiro por meio do site https://sistemas.ufac.br/selecoes_ufac/.

A 2ª etapa da matrícula institucional, consistirá na validação dos documentos submetidos pelo candidato na primeira etapa da matrícula, e ocorrerá de forma presencial, junto à instituição, dos dias 10 a 13 de março de 2025, das 08h às 12h e das 14h às 18h.

O processo seletivo para medicina teve 2.756 inscrições válidas para as 80 vagas oferecidas para o primeiro e segundo semestres letivos de 2025. A relação foi de 34,45 candidatos por vaga.

Veja aqui a lista completa