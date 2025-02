Ufac estuda abandonar Sisu e adotar novo modelo para ingressar nos quase 50 cursos de graduação

Durante entrevista coletiva realizada na manhã da última sexta-feira (7), para tratar sobre a abertura do edital de seleção para o curso de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac), a reitora Guida Aquino afirmou que a instituição já está adotando as medidas necessárias para retirar todos os demais cursos de graduação do Sisu.

A proposta é que a seleção para ingresso nos cursos da instituição aconteça por meio de um sistema próprio, assim como no curso de Medicina, que já adotou a forma de seleção para as turmas dos próximos dois semestres de 2025.

De acordo com a reitora serão utilizadas as notas do Enem, no entanto, a adesão a um sistema próprio de seleção ocorrerá para manter o bônus regional, que incentiva estudantes do estado e de cidades vizinhas a ingressarem em um curso na universidade. Guida Aquino explica que um novo sistema, mais potente, já está sendo estudado.

“A proposição é de levar o conselho universitário para que todos os cursos da UFAC saiam do SISU e fiquem no nosso sistema, no entanto, eu preciso ver com toda a equipe do nosso Núcleo de Tecnologia de Informação a viabilidade desse sistema, porque são 48 cursos, então a gente precisa ter um sistema bem mais robusto e aí sim levar o conselho para que o conselho possa aprovar e a gente possa manter o bônus em todos os cursos de graduação da Universidade Federal do Acre”, ressaltou.

O bônus regional da Ufac, adotado em 2018, prevê acréscimo de 15% na nota final do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para candidatos a uma vaga na Universidade Federal do Acre (Ufac), que moram ou estudam no estado.

A medida foi derrubada em abril de 2024 pela Justiça Federal. A decisão do juiz federal Marllon Sousa, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), concedeu antecipação de tutela a um estudante que entrou com ação para questionar a bonificação em diversas unidades federais de todo o país. Na época da decisão, a Ufac também precisou elaborar novas listas de classificação, sem o acréscimo do bônus nas notas dos candidatos.