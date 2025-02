Ufac ganha destaque ao ocupar posição em ranking das melhores universidades do mundo

A Universidade Federal do Acre (Ufac) conquistou a posição 3.823 no ranking global, na edição do primeiro semestre de 2025 do Webometrics Ranking of World Universities, levantamento internacional realizado pelo Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC), o maior órgão público de pesquisa da Espanha, que avaliou 32 mil instituições de ensino superior em todo o mundo.

Foram considerando critérios como visibilidade, impacto e acesso aberto ao conhecimento produzido pelas universidades. Entre as 69 universidades federais brasileiras, apenas a Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) não foi classificada, devido ao seu recente processo de consolidação desde sua criação, em 2019.

O bom desempenho da Ufac no ranking reflete a crescente produção científica da instituição, ressaltando, ainda mais o papel da universidade em toda a região Norte, contribuindo para a formação acadêmica e a pesquisa científica.

Além da Ufac, outras universidades federais brasileiras também se destacaram na avaliação, entre elas a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), instituição brasileira melhor colocada no ranking, ocupando a 286ª posição, seguida das universidades federais do Rio de Janeiro (305) e do Rio Grande do Sul (347).