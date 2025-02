Ufac lança edital para processo seletivo com 80 vagas para Medicina nesta sexta

A Universidade Federal do Acre (UFAC) anunciou o lançamento do edital do processo seletivo para o curso de Medicina. Serão ofertadas 80 vagas, divididas entre os dois semestres letivos de 2025, sendo 40 para o primeiro e 40 para o segundo. O edital deverá ser publicado até às 23h59 desta sexta-feira (7).

As inscrições terão início já na próxima segunda-feira (10) e se encerram na próxima sexta-feira (14). A primeira chamada está prevista para o dia 17 de fevereiro. As inscrições poderão ser realizadas no sistema de seleção da Ufac, que terá link divulgado no edital.

Durante coletiva de imprensa realizada nesta manhã, a reitora Guida Aquino explicou a decisão da instituição de criar um processo seletivo próprio para Medicina, se desligando do Sistema de Seleção Unificada (SISU). Segundo a reitora, a medida foi tomada para garantir a manutenção do bônus de inclusão regional, um critério adotado desde 2018 para favorecer candidatos locais.

“Ao final de novembro de 2024, o Ministério da Educação notificou a reitoria que retiraria o bônus de todos os cursos que estivessem no SISU. Diante disso, convocamos o Conselho Universitário e propusemos a retirada do curso de Medicina do SISU, criando um sistema próprio para manter essa política de inclusão”, afirmou Guida Aquino.

A pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno, deu detalhes do cronograma do processo seletivo.

“Hoje será publicado o edital, e as inscrições vão de 10 a 14 de fevereiro. No dia 17, divulgamos a primeira chamada, e as matrículas serão realizadas em duas fases: a primeira, de 20 a 24 de fevereiro, quando os candidatos anexarão a documentação online; e a segunda, de 10 a 13 de março, que é a etapa de validação desses documentos”, explicou.

A seleção acontecerá por meio das notas do Sisu e contará com vagas de ampla concorrência e cotas, a serem especificadas no edital.

Caso haja vagas remanescentes, será feita uma segunda chamada com a lista de espera. Os candidatos podem acessar o edital completo no site da UFAC para conferir todos os detalhes sobre os critérios de seleção e documentação necessária.