Ufac lança processo seletivo com quase 500 vagas para pós-graduação em 3 áreas; confira

A Universidade Federal do Acre (Ufac) divulgou na última segunda-feira (24) um edital de abertura de processo seletivo para três cursos de pós-graduação lato sensu, na modalidade de Ensino a Distância (EAD). Ao todo, são ofertadas 474 vagas.

As especializações serão em três cursos, sendo eles: Ciências da Religião (150 vagas), Gestão do Sistema Penitenciário e Direitos Humanos (150) e Educação de Jovens e Adultos (EJA) (174), ministrados por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e o Ministério da Educação (MEC).

A atividades presenciais serão realizadas em polos nos municípios de Rio Branco, Brasileia, Cruzeiro do Sul, Xapuri, Sena Madureira, Acrelândia, Tarauacá e Feijó.

As inscrições acontecerão entre os dias 27 de fevereiro e 28 de março, por meio do endereço eletrônico MOODLE UFAC: Acesso ao site e preencher os dados solicitados.

Confira o edital completo para mais informações:

Edital NIEAD nº 01/2025 – Processo Seletivo Simplificado destinado à Seleção de Professores Formadores Bolsistas para Educação a Distância, bem como Formação de Cadastro Reserva — Portal de Editais