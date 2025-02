Ufac oferece 80 vagas para Medicina a partir desta segunda-feira; inscreva-se

As inscrições para o processo seletivo simplificado do curso de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac) começam nesta segunda-feira, 10 de fevereiro, e se estendem até 14 de fevereiro, conforme o Edital Prograd publicado na última sexta-feira (7).

A primeira chamada será divulgada no dia 17 de fevereiro, dando início ao processo de matrícula para os aprovados. Serão oferecidas 80 vagas para os semestres letivos de 2025, divididas igualmente em 40 para o primeiro semestre e 40 para o segundo.

O processo seletivo será realizado por meio do novo Sistema de Seleções Ufac, que utilizará as notas do ENEM 2024. No sistema, https://sistemas.ufac.br/selecoes_ufac/, os candidatos deverão preencher seus dados, e serão aplicados os pesos definidos por área. Para os estudantes que atenderem aos critérios dos bônus regionais, será acrescentado 15% à média final. O bônus é válido para candidatos que cursaram o ensino médio no Acre ou em municípios da fronteira, como Guajará e Boca do Acre (AM), além de Nova Califórnia, Extrema e Vista Alegre do Abunã (RO).

O edital também define a distribuição das vagas conforme a Lei nº 12.711/2012, reservando 50% de cada grupo de 40 vagas para cotas e destinando a outra metade à ampla concorrência. A Ufac está, ainda, avaliando a possibilidade de expandir o uso de seu sistema próprio de seleção para todos os cursos de graduação a partir de 2026, atualizando o modelo atual do Sisu.