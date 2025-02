Ufac publica edital de convocação para matrícula dos aprovados na 1ª chamada do Sisu; CONFIRA

A Universidade Federal do Acre (Ufac) anunciou nesta quinta-feira (20), a convocação dos candidatos aprovados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025. O edital foi divulgado no site da instituição e detalha as etapas obrigatórias para a matrícula institucional.

O processo de matrícula será dividido em duas fases. A primeira será realizada virtualmente entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro de 2025, por meio do site oficial da Ufac.

Os candidatos deverão preencher o formulário de matrícula e anexar a documentação exigida, incluindo os comprovantes para aqueles que concorrem por ações afirmativas.

A segunda etapa acontecerá de forma presencial, conforme cronograma estabelecido pela instituição, e servirá para a validação dos documentos enviados anteriormente. A Ufac alerta que a ausência em qualquer uma das etapas acarretará na perda da vaga.