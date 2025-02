Ufac realiza coletiva de imprensa para detalhar novo processo seletivo de Medicina

A Universidade Federal do Acre (Ufac) realiza, nesta sexta-feira (7), uma coletiva de imprensa para apresentar os detalhes do processo seletivo específico para o curso de Medicina.

O evento ocorrerá às 9h, no Gabinete da Reitoria, e contará com a participação da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), que explicará as etapas, prazos e demais critérios do novo modelo de ingresso.

A mudança foi definida após decisão do Conselho Universitário (Consu), que retirou o curso de Medicina do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

A partir deste ano, os candidatos serão selecionados por meio de um edital próprio da Ufac, utilizando as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O processo manterá o bônus regional de 15% para estudantes que cursaram o ensino médio no Acre.

A coletiva visa esclarecer dúvidas e oferecer informações detalhadas aos interessados no novo formato de seleção. O edital com todas as diretrizes está previsto para ser publicado na primeira semana de fevereiro.