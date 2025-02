Última chance! Inscrições para o concurso do Ibama encerram nesta terça; saiba como participar

As inscrições para o concurso público do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) se encerram nesta terça-feira (18). Ao todo, são oferecidas 460 vagas em todo o país, para os cargos de analista administrativo e analista ambiental, sendo 18 destinadas ao estado do Acre.

No estado, do total de vagas, três são para o cargo de analista administrativo e 15 para analista ambiental. 14 estão relacionadas ao tema 1 (Proteção, Conservação, Licenciamento, Monitoramento e Qualidade Ambiental) e uma ao tema 2 (Manejo, Conservação e Reabilitação da Fauna Silvestre).

A remuneração inicial é de R$ 9.990,60, valor que inclui gratificações e um auxílio-alimentação de R$ 1 mil. A carga horária será de 40 horas semanais.

O certame será dirigido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), e será composto pelas seguintes fases:

a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e c) avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Os candidatos aprovados poderão ser lotados e exercício definidos pelo Ibama. A critério exclusivo da Administração, o candidato poderá ser lotado em qualquer unidade do Ibama, na UF de vaga a que concorreram.

Confira o edital: