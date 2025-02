“Um animal disfarçado de gente me atacou”, diz jovem estuprada no DF

Vítima de um estupro após deixar um bar na 210 Norte, a jovem de 24 anos desabafou nas redes sociais sobre o crime. A violência ocorreu na madrugada do último sábado (22/2). Um homem, suspeito de ter cometido o crime, foi preso na tarde dessa terça-feira (25/2).

Em depoimento à Polícia Civil do DF, a vítima contou que o agressor deitou por cima dela após ela cair desacordada nas imediações do estabelecimento e cometeu o ataque. Nas próprias redes sociais, porém, a vítima fala que o estupro aconteceu no momento em que ela se afastou do bar para fazer “xixi”, enquanto o marido pagava a conta da mesa. Em ambos relatos, aquela noite é descrita como uma cena de terror.

“Um animal disfarçado de gente me atacou covardemente”, contou a moça. “Eu lutava com um animal em cima de mim, me machucando e tirando de mim toda dignidade como mulher e ser humano. Ele me puxava, puxava meus pés tentando me levar pro mais escuro e longe possível, eu tentava gritar e ele tampava minha boca, o resto eu prefiro não descrever aqui”, completou.

A vítima contou que pedia que ele a deixasse, ofereceu dinheiro para que ele não fizesse nada contra ela. “Ele não queria bem material, ele queria abusar de mim, queria me machucar, e arrancar de mim, naquela noite, um pedaço da minha alma”.

O que aconteceu?

Uma jovem de 24 anos foi atacada e abusada sexualmente por um homem em situação de rua na Asa Norte.

na Asa Norte. Ela estava com o marido em um bar, mas se afastou enquanto ele pagava a conta.

Desesperado, sem conseguir localizar a esposa, o marido chamou a polícia.

Quando ela foi encontrada, um homem estava em cima dela. O suspeito fugiu .

. A vítima prestou depoimento à 24ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), que investiga o caso.

No desabafo nas redes sociais, a jovem faz um apelo para que as mulheres estejam sempre acompanhadas com alguém de confiança e evitem ficarem sozinhas.