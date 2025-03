Unimed inaugura novo Laboratório e dobra capacidade de atendimento; confira

Com a presença de médicos cooperados, colaboradores e clientes, a diretoria executiva da Unimed celebrou a inauguração de um moderno laboratório de análises clínicas.

De acordo com o diretor de mercado da cooperativa, o otorrinolaringologista Dr. Fernando Ribeiro, a nova identidade do Laboratório Unimed faz parte de uma estratégia para ampliar o atendimento, incluindo clientes particulares que não possuem plano de saúde ou que têm convênios com outras operadoras.

“Temos orgulho de ser a escolha número um dos nossos beneficiários. Agora, com essa ampliação, dobramos nossa capacidade de atendimento para também receber clientes particulares e de outros planos”, destacou o diretor.

Entre as novidades do novo espaço, estão salas dedicadas a coletas especiais, voltadas para idosos, gestantes e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Além disso, os clientes agora podem agendar coletas de exames via WhatsApp, garantindo mais praticidade e otimização do tempo.

O Laboratório Unimed está localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, ao lado do supermercado Mercale. Os agendamentos podem ser feitos pelo WhatsApp: (68) 2106-4510.