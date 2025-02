Unimed Rio Branco realiza consultas e exames para crianças do Educandário Santa Margarida

Em uma ação social dividida em duas etapas, a Unimed Rio Branco ofereceu assistência médica completa a todas as crianças residentes no Educandário Santa Margarida.

A iniciativa contou com a participação de médicos pediatras, técnicos de laboratório, farmacêuticos e biomédicos, que dedicaram seus esforços para garantir o bem-estar dos assistidos.

Diante do aumento nos casos de síndromes gripais e outras doenças sazonais, a Unimed Rio Branco realizou consultas pediátricas e exames laboratoriais para as crianças da instituição.

A ação teve como objetivo prevenir e identificar possíveis problemas de saúde, garantindo um cuidado integral aos assistidos.

A médica pediatra cooperada e diretora do Pronto Atendimento Infantil 24h, Dra. Kátia Menezes, destacou a importância da iniciativa.

“Em parceria com o Laboratório Unimed, organizamos uma ação coordenada, com coleta de exames dias antes das consultas. Isso permitiu que os médicos avaliassem as crianças com os resultados em mãos, proporcionando diagnósticos mais precisos e encaminhamentos adequados”, explicou a especialista.