URGENTE: Governo decreta estado de alerta devido ao volume de chuvas e cheia dos rios

O Governo do Estado do Acre decretou estado de alerta nesta sexta-feira (28) em razão do aumento das chuvas e da elevação dos níveis dos rios.

O documento foi assinado pela vice-governadora Mailza Assis e publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE). O decreto tem validade de 30 dias.

“Os prognósticos climáticos indicam que o trimestre de fevereiro a abril de 2025 apresenta condições favoráveis para precipitações acima da média em todo o estado. Essa situação pode resultar em um aumento significativo e rápido nos níveis dos rios, com alta probabilidade de inundações e prejuízos sociais e econômicos consideráveis para a população”, destaca o documento.

Segundo o governo, o decreto tem o objetivo de agilizar a tomada de decisões, caso necessário, “considerando que as alagações e o alto volume de chuvas evoluem de forma gradual”.

O monitoramento é realizado pelos órgãos de comando e controle, que incluem a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDC), a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBM-AC).

Entre as medidas autorizadas estão:

Realização de despesas necessárias para a instalação e manutenção de abrigos, além do fornecimento de insumos, equipamentos, maquinários, veículos, mão de obra e outros itens essenciais para o suporte logístico à população afetada.

Adoção de medidas administrativas urgentes para manter ou restabelecer a capacidade de resposta do poder público diante da situação.

Realização de campanhas informativas sobre o cenário atual.

O Rio Acre, na capital, registrou 11,64 metros na medição do meio-dia desta sexta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para o estado: um amarelo e outro laranja.

O alerta amarelo prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos, que podem atingir de 40 a 60 km/h.

Já o alerta laranja indica possibilidade de chuvas de até 100 mm/dia, com ventos de até 100 km/h. Nesse caso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.