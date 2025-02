Urgente: ‘Miranda do CV’ acusada de execução no Orgulho é presa pela PM

Aline M. B., 25, conhecida como “Miranda do CV” foi presa na tarde desta sexta-feira (21) por policiais militares do 5° Batalhão, sargentos Machado, Pantoja e cabo Castro Aguiar.

A prisão aconteceu na Rua Canto Grande, bairro Aponiã, em Porto Velho (RO).

Em desfavor da mulher existe mandado de prisão por crime de homicídio contra o jovem Jader Feijó Falcão.

O crime aconteceu em maio de 2019, no condomínio Orgulho do Madeira.

A mulher foi condenada a 12 anos no regime fechado. Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios na época, Miranda e outros membros do CV teriam participação na execução a tiros do rival.

Demais envolvidos foram presos na Operação Conselho Final, da Delegacia de Homicídios, realizada poucos dias após a execução de Jáder Falcão.

A morte inclusive teria sido ordenada por um presidiário, membro do Comando Vermelho.