Vacinação contra gripe no Acre deve continuar até julho deste ano

O Ministério da Saúde recomendou na última sexta-feira (31), a continuação da campanha de vacinação contra a influenza, que encerrou na mesma data no Acre e outros estados da região Norte do país.

Com isso, as doses que estiverem em estoque devem ser utilizadas até julho deste ano. Aqueles que ainda não se imunizaram contra a gripe podem se dirigir à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima e se proteger.

Nas últimas semanas o governo acreano e a prefeitura da capital intensificaram as ações para alcançar o maior número de pessoas na campanha, oferecendo as doses em supermercados e no terminal urbano da cidade, devido a baixa adesão.

No início de 2025, o Ministério da Saúde alertou para o risco de mais de 100 mil doses serem descartadas caso o prazo não fosse ampliado. A vacinação contra a influenza iniciou em setembro de 2024 no estado.

A população alvo da campanha, em seu início, era composta de gestantes, puérperas, idosos, crianças, povos indígenas que vivem em seus territórios, trabalhadores da saúde, entre outros. Agora, qualquer pessoa a partir dos 6 meses de idade pode se vacinar.